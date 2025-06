Rumer Willis fez um desabafo na sua página de Instagram onde aborda a doença do pai, que foi diagnosticado com demência.

Ao assinalar o Dia do Pai, que nos EUA foi celebrado no domingo, dia 15 de julho, a filha do ator falou aos seguidores com "uma dor profunda no peito".

"Hoje é difícil, sinto uma dor profunda no peito para falar contigo e contar tudo o que estou a fazer e o que está a acontecer na minha vida. Para te abraçar e perguntar-te sobre a vida, as tuas histórias, lutas e sucessos. Queria ter-te feito mais perguntas enquanto ainda podias falar-me sobre tudo. Mas sei que não querias que ficasse triste hoje, por isso vou tentar ficar apenas grata, lembrar-me a mim mesma o quão sortuda sou por seres meu pai e por ainda estares comigo, e ainda poder abraçar-te, beijar-te, beijar-te na bochecha e acariciar a tua cabeça", começou por desabafar.

"Posso contar-te histórias. Posso ver o jeito como os teus olhos brilham quando vês a Louetta [neta de Bruce e filha de Rumer]. Serei grata por cada momento que tiver contigo. Amo-te muito, pai, feliz Dia do Pai. Envio amor a todos aqueles que estão no barco comigo ou que perderam os seus pais, às mães solteiras que também são pais", pode ainda ler-se na mensagem.

Leia Também: Meghan Markle surpreende com imagens nunca antes vistas de Harry e filhos