Meghan Markle tem vindo a partilhar vários registos mais pessoais no Instagram e este domingo, dia 15 de junho, voltou a surpreender. A duquesa de Sussex não deixou passar em branco o Dia do Pai, que se celebrou nos EUA e em Inglaterra no domingo, e mostrou imagens nunca antes vistas do príncipe Harry com os filhos. O casal, recorde-se, tem em comum o filho Archie, de seis anos, e a filha Lilibet, de quatro. "O melhor. Feliz Dia do Pai para o nosso preferido", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.