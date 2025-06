Meghan Markle está muito ativa nas redes sociais. A duquesa de Sussex tem partilhado esta quarta-feira, 4 de junho, a propósito do aniversário da pequena Lilibet, que completa quatro anos de idade, várias imagens inéditas e íntimas da criança com os pais.

A mais recente publicação da atriz vai mais longe já que partilha os momentos antes...do parto!

Num vídeo na maternidade, Meghan e Harry aparecem a dançar a música 'Baby mama', muito animados.

"Hoje, há quatro anos, isto também aconteceu. Os nossos dois filhos estavam com uma semana de atraso na data prevista para o parto... então, quando a comida com picante, as caminhadas e a acupuntura não funcionavam, só restava uma coisa a fazer", escreveu Meghan na legenda da publicação.

Leia Também: Meghan Markle mostra fotos nunca antes vistas da filha em dia especial

Leia Também: Meghan Markle mostra fotografia nunca vista do príncipe Harry com a filha