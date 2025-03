Meghan Markle comemorou o Dia Internacional da Mulher com um carrossel de imagens que mostram algumas das mulheres mais importantes da sua vida, incluindo a filha de três anos, a princesa Lilibet.

A duquesa de Sussex recorreu à sua página de Instagram para publicar uma seleção de fotografias especiais, incluindo uma da sua filha aninhada ao colo do pai, o príncipe Harry.

Na imagem adorável, pode ver-se o cabelo ruivo de Lilibet preso num rabo de cavalo, enquanto ela e Harry aproveitam um passeio de barco. O príncipe abraça-a e beija docemente o topo da sua cabeça.

Lilibet estava vestida com uma camisa rosa e umas calças floridas, enquanto Harry parecia casual com uma camisa branca, calções às riscas e um boné virado para trás.

Príncipe Harry com a filha Lilibet© Instagram / Meghan Markle

Na legenda, Meghan escreveu: "Feliz Dia Internacional da Mulher! Celebro as mulheres fortes que estão à nossa volta e as meninas com sonhos que se tornarão mulheres. Também agradeço àquelas que nos elevam todos os dias".

Recorde-se que Meghan Markle ficou noiva de Harry em 2017 e, após o casamento no ano seguinte, tornou-se duquesa de Sussex. O seu filho, Archie Mountbatten-Windsor, nasceu em 2019, e a sua filha, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor em junho de 2021.

