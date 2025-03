A nova série de Meghan Markle, 'With Love, Meghan', vai ser renovada para uma segunda temporada. Apesar de algumas críticas, a série ficou no top 10 dos programas mais vistos da Netflix esta sexta-feira, 7 de março.

A série estreou na terça-feira, dia 4, e conta com oito episódios nos quais a duquesa de Sussex convida amigos e celebridades para a sua casa na Califórnia. Nos episódios, Meghan cozinha, faz jardinagem, e ainda envolve os convidados em várias tarefas domésticos.

Tanto a plataforma de streaming como a duquesa confirmaram o retorno da série em publicações de Instagram, na sexta-feira.

A renovação acontece num momento em que o programa de Markle tem sido alvo de críticas, principalmente no Reino Unido, ficando com apenas 28% de pontuação no Rotten Tomatoes e uma pontuação ainda pior das audiências (18%).

