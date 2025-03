A série de Meghan Markle, 'With Love, Meghan' ('Com Amor, Meghan' em português), já estreou na Netflix.

A estreia aconteceu nesta terça-feira, 4 de março, e a duquesa de Sussex assinalou o momento na sua conta de Instagram.

"Hoje é o dia! Algumas imagens de bastidores (mais) fotografias de comida que tirei no set de 'With Love, Meghan'. Juntem-se à festa na Netflix", lê-se na legenda da publicação que conta com oito fotografias apetitosas.

Carregue na galeria para ver as imagens.

Leia Também: Príncipe Harry aparece uma única vez na série de Meghan... e é no final