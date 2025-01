Eis que Meghan Markle começa 2025 em bom! Na sua página de Instagram, na qual fez a primeira partilha logo no primeiro dia do ano, a duquesa de Sussex partilhou o trailer da sua nova série na Netflix: 'With Love, Meghan'.

Trata-se de um formato no qual a mulher do príncipe Harry partilha algumas das suas receitas, assim como a sua paixão pela decoração, por exemplo.

No trailer, que poderá ver de seguida, vê-se Meghan a receber amigos em casa e a cozinhar para eles.

Vale notar que a antiga atriz sempre foi apaixonada por lifestyle. Antes de se casar com Harry tinha uma blogue - 'The Tig' - no qual partilhava conteúdos sobre os mais diversos assuntos, desde culinária e até viagens.

