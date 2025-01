Meghan Markle começou o ano com uma grande novidade. Depois do seu regresso ao Instagram, a duquesa de Sussex deu conta de um novo projeto: uma série na Netflix.

Em 'With Love, Meghan', que estreia a 15 de janeiro, a atriz partilha algumas das suas receitas, assim como várias dicas, por exemplo, de decoração.

O que muitos fãs poderão ter pensado, quando assistiram ao trailer do projeto, é que a casa onde a mulher do príncipe Harry cozinha no programa é a residência dos duques de Sussex.

De acordo com a People, a bonita moradia encontra-se em Montecito (Califórnia), local onde Meghan e Harry vivem com os filhos, mas não se trata da sua casa.