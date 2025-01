O ano não poderia ter começado da melhor forma para Meghan Markle. A duquesa de Sussex anunciou que no dia 15 de janeiro irá estrear o seu novo programa na Netflix - 'With Love, Meghan' - no qual partilha receitas e reúne amigos à volta da mesa.

Após o anúncio, uma das amigas de Markle - a empresária Jamie Kern Lima - fez questão de dar os parabéns à duquesa através de uma partilha nas redes sociais.

"Parabéns pela novidade… Foi tão divertido celebrar contigo", notou Jamie.

"Estou tão entusiasmada pelo mundo poder experienciar ainda mais a tua alegria, coração, generosidade, humor, humildade, compaixão, os teus muitos talentos e o teu AMOR! És uma amiga incrível para tantos, incluindo eu, e estou entusiasmada por continuar a torcer por ti enquanto continuas a construir, a criar magia e a VOAR!".

