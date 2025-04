Meghan Markle marcou presença num podcast e surgiu como raramente a costumamos ver: sem maquilhagem.

Em entrevista à amiga Jamie Kern Lima, Meghan falou sobre a sua vida mais privada, recordou o início do namoro com Harry e os internautas destacaram a naturalidade com que surgiu.

É que, para além de não usar maquilhagem, a duquesa de Sussex optou por um look descontraído: uns ténis brancos e um fato de treino preto.

