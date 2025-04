A ex-atriz falou sobre o seu casamento com o príncipe no podcast 'The Jamie Kern Lima Show'.

Meghan Markle falou sobre o seu casamento com o príncipe Harry. A duquesa de Sussex, de 43 anos, participou no podcast 'The Jamie Kern Lima Show' esta segunda-feira, dia 28, no qual fez diversas revelações. "Não se pode tomar por garantido quando se tem um companheiro que está a apoiar-te", afirmou. "O H [como trata Harry], aquele homem, ama-me tanto. Olhem para o que construímos? Temos uma vida linda, temos dois filhos lindos e saudáveis", realçou. "Penso que é como o final do Super Mario Bros. Chegas ao último nível e eles dizem: 'mata o dragão, salva a princesa'. Fico do género, 'esse é o meu marido'", diz ainda. "Constantemente ele faz o que pode para se certificar que a nossa família está em segurança e protegida e ainda arranjamos tempo para encontros românticos, "completou. Recorde-se que Harry e Meghan saíram do núcleo sénior da realeza britânica em 2020, deixando de se dedicar aos compromissos reais. Desde então mudaram-se para a Califórnia e assumiram um caminho a solo.