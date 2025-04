Meghan Markle aceitou o convite de Jamie Kern Lima para participar no seu podcast, tendo sido surpreendida durante a emissão com uma carta especial do marido e dos dois filhos de ambos.

A mensagem de Archie e Lilibet, escrita "via pai", o príncipe Harry, deixou a ex-atriz encantada e revelou uma característica britânica das crianças.

"Adoramos a tua comida, as tuas panquecas e amamos, amamos, amamos os teus abraços. És a melhor mamã e nós amamos-te", leu Meghan, citando as palavras dos pequenos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três.

Após ler a mensagem, a esposa de Harry disse: "Eu também adoro que seja 'mummy', que é muito britânico, em vez de 'mommy'". Desta forma, Meghan notou uma das características britânicas que mais gosta nos filhos.

Archie e Lilibet são filhos de pai britânico e mãe norte-americana. Atualmente, a família vive na Califórnia, desde que Meghan e Harry decidiram afastar-se da realeza.

