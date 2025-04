O príncipe Harry vai ter que cantar os parabéns ao pequeno Archie à distância. O filho mais velho do irmão de William completa, no próximo dia 6 de maio, seis anos de idade mas o pai não estará no seu aniversário.

É que o Duque de Sussex vai viajar até Las Vegas para uma iniciativa que envolve dois jovens que vão receber o prémio Legacy [Legado, em português], criado por Harry em homenagem à mãe, a princesa Diana, e que comtempla quem mais se destacou no trabalho humanitário.

Esta já é a segunda vez que o marido de Meghan não está presente no dia de anos de Archie. Em 2023, Harry ausentou-se para ir à coroação do pai, o rei Carlos III, em Inglaterra.

Recorde-se que Harry e Meghan têm ainda outra filha: Lilibet Diana, de três anos.

