O príncipe Harry falhou o sexto aniversário de Archie, seu filho mais velho, celebrado esta segunda-feira, dia 6 de maio. O filho mais novo do rei Carlos III esteve em Las Vegas para lançar o Diana Award's Pledge To Invest Drive que tem como objetivo impulsionar a liderança dos mais jovens. "Através do The Diana Award tive o privilégio de conhecer jovens que tornaram a adversidade em ação. Não é apenas inspirador - é o tipo de potencial que não conseguimos ignorar", notou o duque de Sussex. "Muitos jovens são excluídos dos processos de liderança porque não conseguimos construir caminhos verdadeiramente inclusivos e acessíveis", considerou. "O que os diferencia não é apenas a sua ousadia, mas a sua recusa em se conformar com o status quo... Se queremos realmente um futuro melhor, precisamos de parar de subestimá-los e começar a ouvi-los", realçou. A presença de Harry em Las Vegas aconteceu horas depois da mulher, Meghan Markle, ter feito uma partilha dedicada a Archie no Instagram.