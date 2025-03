Esta terça-feira, 4 de março, estreou a nova série de Meghan Markle na Netflix - 'Com Amor, Meghan' - e a duquesa de Sussex partilhou a carta amorosa que recebeu dos filhos, Archie e Lilibet, na sua página de Instagram.

Orgulhosos da mãe, os pequenos escreveram numa cartolina: "Parabéns mamã. Amamos a tua série e amamos-te a ti. Lili, Archie e papá".

A carta acompanhava um ramo de rosas que foi entregue a Meghan Markle pela sua família.

Ora veja.



© Instagram

'Com Amor, Meghan' chega esta terça-feira à plataforma de streaming e conta com oito episódios. Na série, Meghan Markle abre as portas de sua casa em Montecito, na Califórnia, para falar sobre temas que sempre lhe despertaram interesse, como a culinária e a jardinagem.