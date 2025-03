'Com Amor, Meghan', a nova série da Netflix de Meghan Markle, já estreou e, depois de se saber que o programa foi gravado numa casa alugada, a duquesa de Sussex revelou agora a razão.

Numa entrevista à People, Meghan falou sobre o porquê de ter optado por não gravar na casa onde vive com o Príncipe Harry e os filhos, Archie e Lilibet, em Montecito, e sim numa mansão próxima que pertence ao casal de socialites Tom e Sherrie Cipolla.

"Quis proteger o nosso refúgio sagrado. Somos uma família muito unida, e eu adoro esses momentos - de deitar a Lili para dormir a sesta, almoçarmos juntos, passarmos tempo de qualidade ao final do dia. A nossa cozinha é onde eu cozinho para a família, e com um equipa de mais de 80 pessoas... é muita gente para teres em casa", explicou, citada pela Hello!.