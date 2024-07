Scout Willis celebrou os 33 anos de vida e passou bons momentos em família, no sábado, dia 20 de julho.

No Instagram foram divulgadas imagens da comemoração do aniversário da filha do ex-casal Demi Moore e Bruce Willis. Nas mesmas podemos ver as irmãs, Rumer e Tallulah Belle Willis, e ainda a mãe Demi Moore com a pequena Louetta (filha de Rumer), de um ano.

As fotografias foram publicadas na página de Instagram de Rumer.

