O Dia do Pai nos Estados Unidos celebrou-se este domingo, dia 16 de junho, e Demi Moore decidiu fazer uma publicação conjunta com Emma Heming, atual companheira de Bruce Willis, para celebrar a data.

Na publicação podem ver-se diversas fotografias - umas antigas e outras atuais - nas quais o ator aparece com as cinco filhas, Rummer, Scout e Talullah - que nasceram do seu casamento com Demi Moore - e Mabel e Evelyn, frutos do seu atual casamento com Emma Heming.

"Feliz Dia do Pai para o nosso 'pai de meninas' preferido. Amamos-te, Bruce Willis", escreveu Demi na legenda das fotografias.

De recordar que Bruce Willis se retirou dos ecrãs em 2022 após ter sido diagnosticado com afasia. Cerca de um ano mais tarde a família revelou que o ator foi também diagnosticado com demência frontotemporal.

