Kim Kardashian partilhou as imagens da celebração da Páscoa em família.

Nas fotos aparecem os seus filhos, North, Saint, Chicago e Psalm, a sua mãe, Kris Jenner, a irmã Khloe Kardashian e os filhos desta (True Thompson, e Tatum Thompson) e ainda o irmão Rob Kardashian.

Vale notar que Rob, de 38 anos, vive uma vida mais afastada dos holofotes e é rara a vez em que aparece nas redes sociais da família.

"PÁSCOA 2025. Não consegui juntar todas as irmãs, filhos, tias, primos e risos nas fotos, mas as memórias são reais. Feliz Páscoa a todos", escreveu a empresária na legenda da partilha onde aparecem quase todos com pijamas iguais.

Veja as imagens na galeria.

