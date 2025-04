Kim Kardashian surpreendeu os seguidores com um conjunto de novas imagens, entre elas uma fotografia em que aparece sem cuecas.

A imagem terá sido captada no meio do seu closet e apenas surge com um 'top' em pelo a cobrir o peito. A publicação somou desde logo muitos de 'gostos' e comentários.

"Acessórios", apenas escreveu na legenda da partilha que pode ver abaixo.

