Nicola Peltz surpreendeu os internautas que a seguem no Instagram ao publicar uma fotografia em que aparece no chuveiro, com a toalha estendida de forma estratégica para cobrir os seios.

A imagem foi publicada na rede social esta quarta-feira e o marido, Brooklyn Beckham, de 26 anos, fez questão de referir que foi o autor desta fotografia.

"Eu tirei esta foto", disse o filho mais velho de David e Victoria Beckham na caixa de comentários da publicação de Nicola Peltz, de 30 anos.

