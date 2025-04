Já são conhecidos os nomeados desta semana do 'Big Brother'.

Numa emissão especial com o apresentador do formato, Cláudio Ramos, esta segunda-feira, foram nomeados os concorrentes que podem sair da casa mais vigiada do país já no próximo domingo.

São eles: Adrielle, Erica, Lisa, Nuno e Tomé.

