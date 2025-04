O concorrente menos votado pelo público e que deixa, desta forma, a casa do 'Big Brother' foi Tomé Cunha.

O primeiro salvo da noite de gala foi Nuno, seguido de Lisa.

Adrielle Peixoto e Érica Reis foram as últimas a serem salvas, conquistando 46% e 29% dos votos do público. Sendo assim, Tomé conseguiu arrecadar apenas 25% dos votos, levando à sua expulsão.

No estúdio e questionada por Cláudio Ramos se o jogo perde muito com a saída do concorrente, Márcia Soares revelou: "Infelizmente o jogo não perde muito. Ele só acordou nas últimas semanas", disse.

"Não há nada que possamos apontar ao Tomé", afirmou Gonçalo Quinaz.

