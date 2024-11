Kim Kardashian publicou duas fotografias suas, em lingerie, dos bastidores de uma campanha publicitária, na sua conta de Instagram e os fãs ficaram estupefatos com as parecenças com uma das suas irmãs.

Segundo vários seguidores, Kim, de 44 anos, surge muito parecida com a irmã mais nova, Kylie Jenner, que tem 27 anos.

"Pensava que era a Kylie!", escreveu um seguidor. "Pareces tanto a Kylie", respondeu uma fã.

A empresária foi fotografada, ao estilo 'pinup', para uma colaboração sua com a D&G, chamada D&GxSKIMS. Ao seu lado, em várias imagens, surge a irmã mais velha, Kourtney Kardashian.

Leia Também: Kim Kardashian usa joia da Princesa Diana… em decote pronunciado