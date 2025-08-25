Há já várias semanas que corriam rumores que davam conta de uma alegada relação entre o futebolista Lamine Yamal e a cantora Nicki Nicole.

Eis que o craque acabou com todas as dúvidas e decidiu oficializar, através de uma partilha nas stories da sua página de Instagram - onde conta com 37,6 milhões de seguidores.

Aconteceu esta segunda-feira, dia 25 de agosto, com o jogador do Barcelona a publicar uma romântica imagem na qual posa junto da rapper a felicitá-la pelo seu aniversário.

Na fotografia, que poderá ver de seguida, o futebolista surge com a companheira, enquanto a abraça visivelmente feliz.



© Instagram/Lamine Yamal

Como surgiram os rumores de romance entre Lamine Yamal e Nicki Nicole

As especulações de um alegado romance entre Lamine Yamal e Nicki Nicole, cujo nome verdadeiro é Nicole Denise Cuccose, surgiram ainda no início do verão.

Os dois foram vistos juntos na polémica festa de aniversário do jovem atleta, sendo que este acabou por partilhar uma imagem de ambos nas redes sociais (sendo que o seu rosto não aparecia). Entretanto, foram também juntos a uma discoteca nos final do mês de julho.

Outra das pistas que deu azo aos rumores foram as fotografias que ambos partilharam a partir do mesmo iate, ainda que não posassem juntos. Nicki Nicole também foi vista na bancadas do Estádio Johan Cruyff num jogo do Barcelona frente ao Como, no dia 10 de agosto. Também neste mês foram apanhados pelos fotógrafos a passear por Itália.

Antes deste relacionamento com Lamine Yamal, Nicole namorou com o músico Peso Pluma, que terminou em fevereiro de 2024, depois de ter sido divulgado nas redes sociais um vídeo no qual o músico surgia acompanhado de outra mulher em Las Vegas.

A polémica festa de aniversário de Lamine Yamal que envolveu anões

Após um almoço com a família, a assinalar as sua maioridade, Lamine Yamal juntou cerca de 250 convidados, alguns deles inesperados, numa quinta em Olivella, nos arredores da Catalunha. Chegou-se a escrever que 12 prostitutas iriam marcar presença nas celebrações, mas não há qualquer imagem que confirme a veracidade destas ideia.

Esta que foi uma festa 'louca' está também a causar muita polémica no país vizinho. Lamine Yamal está a ser acusado de contratar anões para entretenimento, uma prática que é proibida em Espanha.