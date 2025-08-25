Rita Ferro Rodrigues não ficou indiferente a um caso de violência doméstica, que aconteceu em Machico, Madeira, que está a chocar o país. A apresentadora partilhou o vídeo de uma das agressões, na qual o homem em questão, bombeiro profissional, agride a companheira à frente do filho menor.

"Fiquei mal disposta com este vídeo e pensei em não partilhar. A dor desta mulher, os gritos do filho menor. Que pavor, meu Deus", realça a comunicadora.

"Esta besta está identificada, espero que a justiça seja rápida a agir. E que esta mulher e o seu filho possam encontrar a paz e o amor que precisam para ultrapassar um trauma destes", diz ainda.

Também Iva Domingues deu destaque ao caso nas redes sociais, apelando para a importância de homens denunciarem comportamentos abusivos de outros homens, seja a nível físico ou psicológico.

A atriz Joana Figueira destacou o caso no Instagram, realçando: "Homens que acham que são homens! Nojo destes m*****. Ainda há quem os encubra e desculpe. Ah e tal, ele até é boa pessoa! Não valem NADA!".

Os pormenores do caso de violência doméstica em Machico, Madeira. O que aconteceu?

O caso passou a ser do conhecimento público depois de uma gravação de videovigilância se ter tornado viral nas redes sociais. No vídeo uma mulher, na casa dos 30 anos, aparece a ser agredida pelo companheiro, episódio que aconteceu na madrugada deste domingo, dia 24 de agosto.

O suspeito já foi identificado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que remeteu o caso para o Ministério Público (MP), de acordo com o Jornal da Madeira.

O filho menor do casal assistiu à agressão, conforme mostram as imagens captadas na residência na freguesia de Água de Pena. Foram ainda divulgadas fotografias da vítima, que foi assistida no Centro de Saúde de Machico e encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, segundo avança a imprensa regional. A PSP terá sido chamada ao local e acabou por identificar o suspeito, tendo o caso sido encaminhado para o MP.

O suspeito, barbeiro, é também funcionário municipal, especificamente bombeiro profissional dos quadros da corporação dos Bombeiros Municipais de Machico, tal como confirmou o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, ao Jornal da Madeira.