"Perdi 13 anos de trabalho": estas foram as primeiras palavras que Fanny Rodrigues escreveu na sua nova conta de Instagram. A sua antiga conta na rede social, na qual tinha uma comunidade de 540 mil seguidores, foi derrubada, conforme a própria o revelou.

"O meu Instagram foi criado em pleno ano de 2012. À pessoa que ficou com ele, parabéns! Mas deixo um conselho: o pagamento de Deus vai chegar!", diz ainda.

"Não tenho medo de (re)começos enquanto for viva!", nota, por fim.

Desde logo, a antiga apresentadora do 'Somos Portugal' recebeu o apoio incondicional de seguidores e amigos. Ruben Aguiar escreveu "és enorme" na caixa de comentário. Já Zé Lopes acrescentou "contigo".

O músico Detchi, namorado de Fanny Rodrigues, também fez questão de mostrar o seu apoio à companheira depois do duro golpe que sofreu: "Olá a todos! Infelizmente, a conta da Fanny foi desativada! Há pessoas que não são bem intencionadas, mas tudo ok… a vida segue! @iamfannyrodrigues é a nova conta… sigam esta! Desistir? Nunca. Uma nova era".

Também nas stories, a eterna 'belle portugaise' comentou o sucedido: "Nova conta no Instagram. E sem receios, começo tudo do zero. Roubaram-me a outra. Parabéns a quem por aí anda a roubar contas".

Partilha feita por Fanny Rodrigues na nova página de Instagram© Instagram/Fanny Rodrigues

Isto acontece pouco tempo depois de Fanny Rodrigues revelar ter regressado ao negócio da moda ao lançar uma nova marca de roupa, a La Chapelle.

No meio da turbulência, é o amor que salva Fanny Rodrigues

Apesar dos percalços com que se tem deparado ao longo dos últimos tempos, como é o caso da perda da conta de Instagram e da zanga com a irmã, Carina Rodrigues, eis que Fanny Rodrigues não tem escondido a felicidade que Detchi, seu namorado, lhe trouxe.

O amor surgiu no ano em que esta confirmou estar solteira, depois do relacionamento com o operador de câmara Jorge Frade, marcado por 'idas' e 'vindas' - dizendo-se que era tóxico - ter chegado ao fim no início de 2025.

A 5 de julho, Fanny Rodrigues e Detchi assumiram o seu amor ao mundo, mostrando-se mais apaixonados que nunca. Desde então, os pombinhos têm-se mostrado inseparáveis. A figura pública faz questão de acompanhar o namorado nos concertos que este vai dando e de lhe mostrar alguns dos seus destinos preferidos, como foi o caso de Pinhão, no Douro, onde se mostrou recentemente.