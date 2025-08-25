Kate Middleton está de visual renovado! A princesa de Gales, de 43 anos, surpreendeu tudo e todos com a sua mais recente aparição pública, que aconteceu este domingo, dia 24 de agosto, em Crathie Kirk, perto do Castelo de Balmoral, Escócia.
Fotografias de paparazzi - uma vez que a família encontra-se a desfrutar das habituais férias de verão - mostram Kate Middleton com o cabelo visivelmente mais claro, como nunca usou antes.
Contudo, uma vez que a princesa seguia no carro, não é possível perceber os detalhes deste novo visual.
Kate Middleton com o novo visual© Getty Images
Vale notar que Kate viajava na companhia do marido, o príncipe William (que seguia ao volante) e dos três filhos: o príncipe George, de 12 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de sete.
Também o rei Carlos III, a rainha Camilla, a princesa Ana e o marido, o vice-almirante Timothy Laurence, o príncipe Eduardo e a mulher, Sophie, duquesa de Edimburgo, foram vistos a dirigir-se para Crathie Kirk.
É neste local que a família real britânica frequenta as cerimónias religiosas cada vez que se encontra em Balmoral.
A última aparição pública de Kate Middleton antes das férias de verão
Estando muito mais comedida na quantidade de eventos nos quais marca presença, a última vez que Kate Middleton surgiu em público antes das habituais férias de verão em família foi a 13 de julho. A princesa de Gales encontrou-se com as equipas masculina e feminina na competição de ténis Wimbledon, no All England Lawn Tennis and Croquet Club.
Nesta ocasião, a princesa de Gales fez-se acompanhar pelos dois filhos mais velhos, os príncipes George e Charlotte, que assistiram à final masculina. Kate não passou despercebida ao optar por um elegante vestido em tons de azulão, de tamanho midi, que se destacou pela aplicação em forma de laço no esquerdo. A nível de penteado deslumbrou com o cabelo solto e ondulado.
O novo visual de Kate Middleton antes de uma nova casa
Este mês, o Palácio de Kensington confirmou, através de um comunicado, que William e Kate iriam mudar de casa. Assim, o casal prepara-se para deixar a Adelaide Cottage, a sua atual moradia em Windsor, para passar para a Forest Lodge, mais conhecida como Holly Grove, no Windsor Great Park (próxima de Windsor, igualmente).
Embora a Casa Real não tenha apontado os motivos da mudança, especialistas em realeza acreditam que a mesma se deva ao facto de Holly Grove ser maior e, portanto, ser a escolha ideal para os príncipes de Gales viverem o resto da vida - inclusive quando, um dia, subirem ao trono britânico.
Leia Também: Kate Middleton interrompe férias de verão para deixar mensagem
Comentários