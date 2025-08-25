Kate Middleton está de visual renovado! A princesa de Gales, de 43 anos, surpreendeu tudo e todos com a sua mais recente aparição pública, que aconteceu este domingo, dia 24 de agosto, em Crathie Kirk, perto do Castelo de Balmoral, Escócia.

Fotografias de paparazzi - uma vez que a família encontra-se a desfrutar das habituais férias de verão - mostram Kate Middleton com o cabelo visivelmente mais claro, como nunca usou antes.

Contudo, uma vez que a princesa seguia no carro, não é possível perceber os detalhes deste novo visual.

Kate Middleton com o novo visual© Getty Images

Vale notar que Kate viajava na companhia do marido, o príncipe William (que seguia ao volante) e dos três filhos: o príncipe George, de 12 anos, a princesa Charlotte, de 10, e o príncipe Louis, de sete.

Também o rei Carlos III, a rainha Camilla, a princesa Ana e o marido, o vice-almirante Timothy Laurence, o príncipe Eduardo e a mulher, Sophie, duquesa de Edimburgo, foram vistos a dirigir-se para Crathie Kirk.

É neste local que a família real britânica frequenta as cerimónias religiosas cada vez que se encontra em Balmoral.

A última aparição pública de Kate Middleton antes das férias de verão

Estando muito mais comedida na quantidade de eventos nos quais marca presença, a última vez que Kate Middleton surgiu em público antes das habituais férias de verão em família foi a 13 de julho. A princesa de Gales encontrou-se com as equipas masculina e feminina na competição de ténis Wimbledon, no All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nesta ocasião, a princesa de Gales fez-se acompanhar pelos dois filhos mais velhos, os príncipes George e Charlotte, que assistiram à final masculina. Kate não passou despercebida ao optar por um elegante vestido em tons de azulão, de tamanho midi, que se destacou pela aplicação em forma de laço no esquerdo. A nível de penteado deslumbrou com o cabelo solto e ondulado.