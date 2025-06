Afinal, há limites para o humor? Num momento em que a discussão está mais acesa que nunca, dado o processo que os Anjos colocaram contra Joana Marques e que segue em julgamento, o assunto foi abordado no último episódio do programa 'Ruído', da RTP, transmitido esta quarta-feira, dia 25 de junho.

'Limites do Humor' é o nome do sketch que aborda o tema de forma satírica, tocando em diversos assuntos considerados frágeis.

Neste sketch, sem dúvida que uma das participações mais surpreendentes foi a de Nuno Markl, comediante e autor da icónica rubrica 'O Homem Que Mordeu o Cão' da Rádio Comercial.

A certa altura, uma vez que o humorista é um dos alunos que está na aula para aprender os limites do humor e de que forma as "leis" mudam a cada ano segundo as "sensibilidades", Nuno Markl tem um ataque de raiva e mostra uma faceta sua que os fãs nunca esperavam que iriam ver: a de 'bully'.

A propósito do icónico momento, que se tornou viral nas redes sociais, Nuno Markl fez uma publicação na sua página de Instagram a responder a um dos comentários do YouTube que o elogiavam.

"Arrisco-me a dizer que a cena do Markl foi a melhor cena de comédia em Portugal. Anda um gajo a cultivar uma imagem de totó a vida toda para este plot twist. Maravilhoso", refere a pessoa em questão.

Entretanto, Markl afirma: "Enxurradas de novos fãs à conta do sketch do 'Ruído', muitos deles com o elogio mais estranho que uma pessoa pode receber: 'e eu que achava que eras um totó'.

Mas eu SOU um totó, malta. Se ser totó é ser um gajo de óculos nerd que coleciona bonecos, monta Legos, aprecia filmes antigos e tem algum desconforto social - eu sou isso. Sou também um sujeito pacato, educado e romântico que aprecia dar e receber gentileza. Que desilusão, não é? Mamar!"

Na caixa de comentários os elogios voltaram a repetir-se. "Admite, foi das melhores coisas que já te pediram para fazer", notou uma seguidora. "Foi libertador, porque o dark side [lado negro] está cá dentro!", brincou o radialista.

Diogo Faro, outro dos comediantes que participou no sketch, comentou: "És o totó preferido do país".

Anteriormente, Nuno Markl tinha partilhado uma fotografia na qual posava com os restantes humoristas que fizeram parte do sketch. A atriz Rita Cabaço interpretou de forma brilhante a professora que ensinava os limites do humor a uma turma composta por Bruno Nogueira, Eduardo Madeira, Luís Franco Bastos, Luana do Bem, António Raminhos, Gilmário Vemba, Pedro Teixeira da Mota, Carlos Coutinho Vilhena, Nuno Markl, Diogo Faro, Gregório Duvivier (comediante brasileiro da 'Porta dos Fundos'), Joana Marques, Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) e Salvador Martinha.

"Em suma: rimo-nos muito", assegurou Markl.

Pedro Ribeiro, que trabalha ao lado de Nuno Markl nas manhãs da Comercial, não resistiu em comentar a imagem, escrevendo em tom de brincadeira: "O que as pessoas não sabem é que tu és assim, de manhã, nos estúdios da rádio, todos os dias. Seu bruto".

Reações também não faltaram na primeira partilha que o comediante fez após a transmissão do sketch. Ora veja:

O sketch, note-se, promete ficar para a história. Está em quarto lugar nas tendências do YouTube em Portugal e conta com mais de 400 mil visualizações até agora.

