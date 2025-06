Carolina Patrocínio é a entrevistada deste sábado, dia 7 de junho, do 'Alta Definição', da SIC, e falou sobre ter sido vítima do desvio de fundos no caso de Manuel Santana Lopes, o seu ex-agente que trabalhava na Notable.

Ao recordar a "traição financeira de abuso de confiança", a apresentadora da SIC confessou a Daniel Oliveira que "os filhos viram-na num estado que nunca a tinham visto".

"Achava que andava a disfarçar, mas, se calhar, no carro atendia um telefonema e chorava, ou andava muito reativa com o Gonçalo [Uva] porque é quem está ao meu lado... A falta de soluções e justificação tornou-me numa pessoa, durante um mês, de má convívio. Amarga", reconheceu.

"Os meus filhos várias vezes se aperceberam por que estava a chorar e começavam a perguntar se já tinha resolvido. Eles viram-me fraca, sem soluções, a chorar, que é muito invulgar", partilhou ainda.

Carolina Patrocínio, recorde-se, é mãe de Diana, Frederica, Carolina e Eduardo, fruto do casamento com Gonçalo Uva.

