Filipa Martins alcançou o 20.º lugar esta quinta-feira, dia 1 de agosto, na final da competição de 'all-around' de ginástica artística, em Paris. Um marco que levou Pedro Ribeiro a manifestar-se publicamente.

"Uma atleta de um clube como o admirável ACRO, da Maia, consegue um 20.º lugar nas olimpíadas, numa daquelas modalidades que vive sem qualquer vislumbre de aposta estratégica de desenvolvimento, e de que nos lembramos de quatro em quatro anos. Quando vejo a Filipa Martins ali, a competir ao lado da Simone Biles e da Rebeca Andrade não sinto outra coisa que não seja orgulho e gratidão", disse Pedro Ribeiro.

"Porque, nas condições que ela tem para se dedicar ao seu desporto, ela é uma campeã absoluta. O seu 20.º lugar é uma medalha de Ouro para todos os atletas, treinadores, dirigentes e clubes que, tantas vezes com dificuldades extremas (financeiras, de instalações, falta de meios técnicos, etc) mantêm vivas, neste país do futebol, modalidades como a ginástica, em pavilhões e outras instalações, tantas vezes precárias. Campeões, sim. Todos e todas. A começar por ela, Filipa Martins, 20.º lugar nos Jogos Olímpicos. Parabéns", rematou.