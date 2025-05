"Vim de verde, porque temos campeão! Ganhou o Sporting!": foi com estas palavras que Cláudio Ramos começou a gala do 'Big Brother' deste sábado, dia 17, aproveitando para dar os parabéns à equipa leonina após ter vencido o campeonato.

Entretanto, parabenizou igualmente os adeptos do Benfica, assim com os do Braga e os do Vitória SC, que disputaram os jogos decisivos.

"Desporto tem de ser saudável, seja lá de que clube for", notou.

"A mim é me perfeitamente indiferente porque eu sou do Vila Boim, o clube da minha terra, mas eu tinha dois fatos preparados, um do Benfica e outro do Sporting", informou, alegando que escolheu o verde por motivos óbvios.

Veja aqui o momento.

