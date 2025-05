Não é segredo para ninguém que Dolores Aveiro sempre apoiou o Sporting, dada a importância que o clube teve no trajeto do filho, Cristiano Ronaldo. Contudo, desta vez a mãe do craque chamou a atenção por um outro motivo.

Como faz habitualmente, horas antes do jogo do Sporting frente ao Vitória SC, que decidiu o campeonato, a matriarca do clã Aveiro desejou sorte à equipa leonina. Na imagem faz ainda uma previsão do resultado com as mãos: 2-0.

"E não é que acertou?", questionou o ator Heitor Loureço já depois da partida.

Veja a imagem:

Leia Também: Sporting é (bi)campeão! Famosos em festa com título dos leões