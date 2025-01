Sempre atenta às partidas do Sporting, clube do seu coração, este sábado, dia 25 de janeiro, Dolores Aveiro fez uma partilha de maneira a desejar boa sorte à equipa leonina no jogo frente ao Nacional.

Como tal, a matriarca do clã Aveiro publicou na sua página de Instagram uma fotografia na qual posa ao pé da estátua do craque, localizada na Madeira.

"Boa sorte ao meu clube do coração, estamos juntos", notou.

Ora veja:

