Um ano novo pode até ter começado, contudo, há tradições que Dolores Aveiro faz questão de manter. Uma delas é deixar mensagens de força para o Sporting, "clube do seu coração", ou para o Al Nassr, equipa em que Cristiano Ronaldo joga.

Esta sexta-feira, dia 3, a matriarca do clã Aveiro partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia na qual posa com um visual colorido, desejando "boa sorte" ao clube leonino.

"Boa sorte ao meu clube de coração. Um feliz ano novo, beijinhos", escreveu.

De notar que o Sporting tem partida marcada para esta noite frente ao Vitória de Guimarães.

Leia Também: A primeira fotografia de 2025 de Dolores Aveiro após a grande festa