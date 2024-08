Dolores Aveiro usa a sua página de Instagram para mostrar publicamente o apoio ao clube do coração, o Sporting, e a todos os clubes onde o filho Cristiano Ronaldo joga.

Atualmente no Al-Nassr, a matriarca da família Aveiro não falhou com a tradicional mensagem de apoio ao clube do filho.

"Bom dia, boa sorte Al-Nassr", escreveu numa publicação que fez na rede social logo pela manhã desta quinta-feira.

De referir que o Al-Nassr vai jogar hoje, 22 de agosto, contra o Al-Raed.

