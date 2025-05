Cristina Ferreira quebrou o silêncio sobre a ausência de Cláudio Ramos, que faltou na noite de terça-feira ao 'Especial do Big Brother', tendo sido substituído por Maria Botelho Moniz, e hoje falhou, igualmente, a emissão de 'Dois às 10'.

"Está ainda com aquela coisa no coração, a tratar daquilo", começou por referir a comunicadora, que apresenta ao lado do colega o programa matutino da TVI.

"Um beijinho para o Cláudio. Está a cuidar de um problema de saúde que não é grave, mas que ele tem de ter acompanhamento e vigiar para depois estar em forma", reforçou ainda.

Cláudio Ramos, recorde-se, foi diagnosticado há alguns anos com fibrilação auricular, doença que exige que seja acompanhado e vigiado por especialistas em cardiologia.

