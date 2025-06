Por esta ninguém esperava. Quase anos depois de ter-se despedido das manhãs da TVI, Maria Cerqueira Gomes está de volta ao horário matutino para substituir Cristina Ferreira.

A apresentadora foi chamada esta quinta-feira, 12 de junho, para conduzir ao lado de Cláudio Ramos uma emissão especial de 'Dois às 10' alusiva aos Santos Populares.

Cristina Ferreira, que apresenta habitualmente o formato ao lado de Cláudio Ramos, encontra-se de férias no Japão. Este terá sido um dos motivos para que Maria fosse 'chamada' de volta às manhãs, mas também a saúde de Cláudio Ramos poderá estar na origem da decisão.

O apresentador esteve ausente do pequeno ecrã recentemente devido a um problema de saúde. Uma vez que sofre de fibrilação auricular, arritmias cardíacas que pioram com o stress e sobrecarga, Cláudio necessitou de intervenção médica e de uma pausa obrigatória. Além do 'Dois às 10', este conduz diariamente o 'Especial de Big Brother' e ainda as galas do reality show aos domingos.

Maria Cerqueira Gomes, recorde-se, estreou-se na TVI no 'Você na TV' - formato matutino que conduzia ao lado de Manuel Luís Goucha. Na época, a comunicadora chegou ao canal para, curiosamente, substituir igualmente Cristina Ferreira nas manhãs, uma vez que esta tinha na altura deixado o canal para rumar à SIC.

Em 2020, devido ao desgaste e aos resultados pouco satisfatórios nas audiências, Maria decidiu deixar o horário da manhã e abraçar outros projetos no canal.

