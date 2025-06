Maria Cerqueira Gomes regressou às manhãs esta quinta-feira, 12 de junho, ao substituir Cristina Ferreira, que se encontra de férias, na condução de uma emissão especial do programa 'Dois às 10', da TVI, dedicada aos Santos Populares.

A apresentadora esteve ao lado de Cláudio Ramos com um look que apaixonou as espetadoras, precisamente por tratar-se de um conjunto de verão ideal para as festas populares.

Trata-se na verdade de um coordenado, top e calções, com padrão colorido da marca portuguesa Cawé.

