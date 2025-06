A série 'Morangos Com Açúcar' vai ter uma nova temporada. A 6.ª temporada da trama juvenil estreia na próxima segunda-feira, dia 30 de junho na TVI e na Prime Vídeo.

'Moranguitos' vão de férias para o Algarve

Lembrando as primeiras séries de 'Morangos Com Açúcar', onde existiam as tradicionais férias de verão dos alunos do Colégio da Barra. A 6.ª temporada da nova edição da trama levará os protagonistas a passarem o verão no Algarve.

Os 'moranguitos' vão ficar instalados numa quinta paradisíaca, onde irá decorrer grande parte da história. O local, contudo, esconde segredos que prometem transformar as prometidas férias de sonho em momentos de grande tensão.

Leo, Kika e os amigos vão descobrir "ligações perigosas e atividades subterrâneas que não constavam no folheto turístico" e este será o ponto de partida para umas férias intensas e desafiantes.

"Os donos da quinta estão a usar a mesma para cultivo ilegal de cannabis, coberto de uma plantação para uso medicinal e devem uma quantia absurda a

gente malfeitora que leva o dinheiro muito a sério. Involuntariamente, os jovens veem-se envolvidos numa teia de onde não conseguem sair", promete a sinopse.

As novas personagens de 'Morangos Com Açúcar'

No elenco da 6.ª temporada de 'Morangos Com Açúcar' encontramos nomes que transitam de temporadas anteriores, como é o caso de Beatriz Frazão, novos rostos que são apresentados ao público e ainda veteranos atores que passam a fazer parte da história da série.

Leonor Seixas, Marco d’Almeida, Sílvia Chiola, Diogo Nobre, Mariana Venâncio, Susana Luz, Mariana Arrais ou as gémeas Filipa Lopes Correia e Marta Lopes Correia são alguns dos nomes principais do elenco.

Conheça os 20 atores que fazem parte da 6.ª temporada de 'Morangos Com Açúcar' através das fotografias disponíveis na galeria.

O regresso de 'Morangos' 20 anos depois

Os novos 'Morangos com Açúcar' estrearam no último trimestre de 2023, resultando de uma parceria entre a TVI e a plataforma de streaming Prime Video. O 'reboot' da famosa série juvenil aconteceu 20 anos depois da estreia da primeira temporada de 'Morangos com Açúcar', em agosto de 2003.

Os novos 'Morangos' prometiam trazer novos talentos e ainda alguns dos atores que fazem parte da icónica série juvenil, tais como Rita Pereira, Cifrão, Pedro Teixeira ou Tiago Castro (o famoso Crómio, que se tornou o diretor do Colégio da Barra).

Apesar da sua continuidade, as novas temporadas de 'Morangos Com Açúcar' estão hoje longe de fazer entre o público juvenil o sucesso de outros tempos. A série esteve em antena ente 2003 e 2012, culminando na 9.ª temporada, apresentando ao público diversos novos talentos nos seus mais de 2.000 episódios.

Os 'Morangos Com Açúcar' foram, de facto, durante largos anos o trampolim para que jovens em início de carreira conseguissem provar o seu valor e saltar para as luzes da ribalta. Entre os nomes que passaram pela famosa série e conseguiram vingar na representação destacam-se Cláudia Vieira, Pedro Teixeira, Rita Pereira, Marta Melro, Sara Matos, Ana Guiomar, Diogo Amaral, Benedita Pereira ou João Catarré.

