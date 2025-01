Carina Caldeira é uma 'glitter girl' assumida. Adepta de um estilo onde as cores, os padrões e a ousadia nunca são demais, a influencer estende o seu gosto pela moda... também à sua casa.

Dentro que quatro paredes podemos ver a decoração mais 'excêntrica' de Carina. A apresentadora mostrou algumas divisões da habitação onde é possível reparar em papel de parede com flamingos, candeeiros com penas, um closet com armários rosa, o quarto da filha Constança todo colorido e ainda uma peça de arte arrojada num corredor.

"Às vezes apetece-me ter uma casa neutra, simples e 'aesthetic'. Depois lembro-me que sermos todos iguais não tem piada nenhuma e volto a amar a minha decoração colorida que me anima o dia!", escreveu a apresentadora na legenda da partilha.

Veja na galeria a casa de sonho de Carina Caldeira.

Leia Também: Harrison Ford escoltado pela polícia até à sua casa em Los Angeles