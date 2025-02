Carina Caldeira esteve presente na loja F*cking Gorgeous de Luís Borges, no âmbito do evento 'SHARE', no qual estiveram também presentes o modelo e a atriz Rita Pereira. Os três estiveram a vender algumas das suas roupas e Carina destacou-se pelas peças cheias de brilho.

"Eu sou fã de glitter. Está no meu ADN. Sou uma 'glitter queen'. Sou fã de glitter, sou fã de cor", começou por explicar ao Fama ao Minuto. "Parece que não, mas se estivermos num dia mau ou num dia chuvoso, e vestirmos uma cor ou um brilho, o nosso estado de espírito muda".

"O tempo influencia muito o meu mood e a roupa acaba por ser uma forma de nos expressarmos. Com cor e com glitter, tudo fica mais bonito e mais feliz"., acrescentou.

O Fama ao Minuto perguntou à antiga apresentadora do Porto Canal, onde esteve durante 18 anos, que dicas daria a quem procura usar peças de roupa idênticas às suas. E esta foi a sua resposta:

"Às vezes, as pessoas olham para as minhas peças e pensam: 'Ai, meu Deus, isto é demasiado impactante, tem muita cor, tem muito brilho'. E eu digo: 'Deves sempre ter no armário uma peça impactante, forte e diferente'. Podes estar toda vestida de preto ou toda vestida de ganga, metes um casaco com uma grande cor e estás pronta para enfrentar o mundo".

Carina Caldeira despediu-se do Porto Canal em setembro de 2024, onde apresentava os programas 'Glitter Show' e 'Glitter Late Night'. Agora, transformou esses formatos numa plataforma digital, intitulada 'The Glitter Dream'.

"Está a ser incrível. Nunca pensei que fosse tão bom. Este ano vamos ter muitas novidades dentro da plataforma e fora dela. Vêm aí coisas diferentes, coisas que eu nunca fiz", declarou ao Fama ao Minuto.

Questionada sobre se alguma vez pensaria em voltar à televisão, Carina respondeu sem dúvidas: "Vou voltar à televisão, claro que sim. Não será para já, mas devagarinho as coisas acontecem".

Leia Também: "Se eu quero que a Lurdes seja modelo? Sim e não. Sei como é essa vida"

Leia Também: Rita Pereira: "A chucha cai ao chão, não vou lavar. Vai para a boca"

Leia Também: Rita Pereira sobre o futuro na televisão: "A TVI é que sabe"