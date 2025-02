O Fama ao Minuto esteve à conversa com Rita Pereira no evento 'SHARE', organizado por Luís Borges, que decorreu no passado sábado, 8 de fevereiro.

Na nossa pequena entrevista, a atriz revelou que se encontra sem projetos atualmente.

"Nenhum mesmo. A TVI é que sabe. Tenho contrato com a TVI, portanto...", rematou.

De notar que uma das últimas vezes que pudemos ver Rita Pereira no ecrã foi em 2024, quando a atriz apareceu como jurada convidada no programa 'Funtástico', conduzido por Manuel Luís Goucha.

Este ano, irá estrear na plataforma de streaming, a MAX, 'Dona Beja', uma novela brasileira na qual Rita Pereira faz parte do elenco principal. Irá interpretar a personagem Siá Boa.

Ao Fama ao Minuto, a atriz esclareceu ainda que, mesmo estando "focada no seu trabalho nas redes sociais", que sempre irá "conseguir conciliar com os seus projetos em televisão".

