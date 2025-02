No passado fim de semana, 7 e 8 de fevereiro, Luís Borges abriu a sua loja F*cking Gorgeous para vender algumas das suas roupas (a preços acessíveis), juntamente com Rita Pereira e Carina Caldeira. O Fama ao Minuto esteve lá e falou com estas três caras conhecidas do mundo artístico português.

O evento, intitulado 'SHARE', não só ofereceu a oportunidade a quem passasse na boutique de poder conversar com as celebridades, como também contribuir para uma causa solidária, uma vez que parte dos fundos foram doados à Associação Chão dos Bichos, uma instituição dedicada à luta contra o abandono e aos maus-tratos a animais.

"Eu tenho um closet imenso. Sou manequim há 18 anos e sempre gostei de comprar roupa. Era uma coisa que fazia parte do meu trabalho e, ao longo do tempo, fui acumulando muitas peças. Chegou uma altura em que percebi que tinha de começar a vender", começou por nos explicar Luís Borges.

"Então, há dias lembrei-me que se calhar seria giro fazer uma venda na minha loja. Decidi convidar a Rita e a Carina, porque são pessoas completamente diferentes, com estilos diferentes, e porque realmente são minhas amigas e faz sentido", prosseguiu no seu discurso.

Por sua vez, Rita Pereira acrescentou: "Também estou sempre a vender a minha roupa em várias plataformas, então, porque não vendermos na loja do Luís? E é muito interessante, porque, como somos os três muito diferentes, atingimos vários tipos de público. Tem sido giro, porque somos nós a vender e a dar a cara. As pessoas ficam surpreendidas por isso".

A atriz relembrou então a primeira venda que fizeram e descreveu: "Senti-me um pouco em personagem, porque a senhora não fazia ideia de quem nós éramos. O que eu adoro! Era uma senhora estrangeira e eu disse-lhe onde é que tinha usado as peças, onde é que as tinha comprado e acabámos por falar um bocadinho sobre as roupas. As peças que nós estamos a vender têm uma história. Não vieram da fábrica, vieram de uma vida".

Por seu turno, a apresentadora Carina Caldeira mencionou a importância do projeto, referindo-se à sustentabilidade.

"Cada vez mais, temos de estar ambientados e conectados com essa causa. Sabemos, obviamente, que este mundo da moda acaba por causar muito desperdício e acho importante renovarmos. Houve uma altura na minha vida em que eu decidi: 'Não entra mais nenhuma peça dentro desta casa se não puser outra para vender'. Tornou-se uma regra para mim".

Logo de seguida, fez referência à vertente solidária do 'SHARE', que angariou fundos para a Associação Chão dos Bichos, uma ideia que partiu de Rita Pereira, "já que todos adoram animais e têm-nos em casa".

"Eu sou uma dog lover, tenho três cães", rematou Carina Caldeira. "Quando a Rita falou do Chão dos Bichos, fiquei super feliz. O que mais me toca é poder ajudar os animais. Ir a um canil é uma experiência que te muda. Só de imaginar os olhinhos daqueles cães a brilhar, já vale cada peça de roupa", concluiu.

Leia Também: Rita Pereira sobre o futuro na televisão: "A TVI é que sabe"

Leia Também: "Se eu quero que a Lurdes seja modelo? Sim e não. Sei como é essa vida"

Leia Também: "A roupa é uma forma de expressão e com glitter tudo fica mais bonito"