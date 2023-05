1. Rica fonte de proteína vegetal

O tremoço é uma excelente fonte de proteína vegetal, o que o torna uma opção saudável em regimes alimentares vegetarianos e veganos. A proteína é essencial para a construção e reparação dos tecidos do corpo. Por cada 100 g desta leguminosa cozida e sem casca, encontramos 15,4 g de proteínas.

2. Baixo teor de gordura

O tremoço é naturalmente detentor de um baixo teor de gordura, o que o torna uma opção saudável para pessoas que desejam reduzir a ingestão de gordura saturada e calorias. Facto que pode contribuir para a perda de peso e a manutenção de um coração saudável. Por cada 100 g de tremoço cozido e sem casca, encontramos 1,1 g de gordura.

3. Rico em fibras

O tremoço é uma boa fonte de fibras alimentares, importantes para a saúde digestiva. As fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, promovem a saciedade e auxiliam no controle dos níveis de açúcar no sangue. Por cada 100 g desta leguminosa cozida e sem casca, encontramos 9,4 g de fibra.

Cozer e demolhar para evitar sustos A cozedura do tremoço e a posterior demolha em água é essencial para que o consumo desta leguminosa se faça sem qualquer tipo de risco para a saúde. Há, pois, que evitar o consumo de tremoço em cru ou seco e em grandes quantidades por longos períodos de tempo.

4. Controle do açúcar no sangue

A fibra presente no tremoço pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue, pois retarda a absorção de glicose pelo organismo. Isso é especialmente benéfico para pessoas com diabetes ou aquelas que desejam manter níveis saudáveis de açúcar no sangue.

5. Rico em minerais

O tremoço é uma boa fonte de minerais essenciais, como cálcio, ferro, magnésio e fósforo. Esses minerais desempenham papéis importantes na saúde dos ossos, na formação de células sanguíneas, na função muscular e na saúde geral.

6. Fonte de antioxidantes

O tremoço contém antioxidantes, como polifenóis, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres no organismo, o que pode ajudar a reduzir o risco de doenças crónicas, como as cardíacas e certos tipos de cancro.

Atenção ao sal No tremoço o teor em sal pode ser problemático, pois cada 100 g contêm 3,9 g. Desta forma, basta uma pequena dose sem casca (30 g) para ingerirmos um quinto da dose máxima diária recomendada de sal (5 g), o que impõe alguma contenção no consumo.

7. Redução do colesterol

O consumo de tremoço pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL ("mau" colesterol) no sangue. As fibras solúveis presentes no tremoço ligam-se ao colesterol, auxiliando na sua eliminação do corpo.

8. Fonte de vitaminas do complexo B

O tremoço é uma boa fonte de várias vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina e niacina. Estas vitaminas desempenham um papel importante no metabolismo energético, no funcionamento do sistema nervoso e na saúde da pele.