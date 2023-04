Wrap com pasta de tremoço e espinafres

Preparação

Comece por preparar a massa dos wraps: numa taça, misture a água da torneira com a farinha de aveia, a bebida vegetal, os ovos e as especiarias.

Depois de a massa estar feita, aqueça uma frigideira antiaderente e coloque, com o auxílio de uma concha, pequenas porções de massa, de forma a cobrir a superfície da frigideira. Deixe cozinhar de um lado e vire com uma espátula, para cozinhar do outro lado.

Para fazer a pasta de tremoço, triture, num processador, os tremoços com o alho, a pimenta, a paprica e o azeite até obter uma pasta. Quando a pasta estiver bem homogénea, coloque um pouco numa folha de wrap e recheie com os espinafres e as sementes a gosto, para um toque mais crocante. Repita o mesmo procedimento para as restantes folhas de wrap que cozinhou.

Dicas: pode optar por utilizar farinha de trigo integral na base do wrap. Se preferir ou, simplesmente, para variar, pode substituir os tremoços por grão-de-bico.