Depois de terem preparado um chá revelação no início de junho e terem ido ao 'Dois às 10' para anunciarem que iam ser pais de uma menina, Sara Veloso e Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como 'O Arrumadinho' perceberam que, afinal, não vai nascer uma Caetana (nome que já tinham escolhido para a filha).

Numa publicação que a noiva fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 27 de junho, a própria revelou que, na verdade, preparam-se para ser pais de um menino.

Mostrando a imagem de uma ecografia, Sara Veloso disse: "A verdadeira revelação foi agora! Afinal, não é uma menina. É um menino. Ainda não nasceu e já começou a fazer travessuras. O meu coração não está preparado. E a culpa disto tudo é de quem? De quem? Do Ricardo Martins Pereira."

Após a partilha foram muitos os comentários que recebeu. "Não aguento", reagiu a psicóloga Susana Dias Ramos. "Venha de lá o Caetano", comentou uma seguidora. "E é só um? Tem a certeza?", escreveu outra internauta.

A criança irá nascer em meados de outubro, como o casal já tinha revelado anteriormente e voltou a destacar quando esteve no programa das manhãs da TVI, o 'Dois às 10'.

Este é o quarto filho de Ricardo Martins Pereira. 'O Arrumadinho' é já pai de Mateus e Benedita, do casamento terminado com Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Martins', e de Henrique, o filho mais velho que nasceu de uma relação anterior.

O anúncio da gravidez de Sara Veloso após pedido de casamento em Itália

Foi no passado mês de abril que Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso revelaram que se preparavam para ser pais do primeiro filho em comum. Na altura, o casal publicou um vídeo, tendo aderido a uma 'trend' das redes sociais, onde se pode ver os ténis dos papás numa passadeira rolante, chegando depois um calçado de bebé. "Em outubro sambamos a três", escreveu Ricardo Martins Pereira, na altura, na legenda do vídeo. Veja ou recorde aqui.

Este anúncio chegou pouco tempo depois de o casal ter revelado que estava noivo. Foi em fevereiro que 'O Arrumadinho' fez uma publicação no Instagram a informar os seguidores sobre o pedido de casamento. "Ela disse sim", escreveu o 'ex' de 'Pipoca' no vídeo onde podemos ver a agora noiva a ser surpreendida durante uma viagem de ambos a Itália, mais precisamente a Verona. Veja ou recorde aqui.

De recordar que foi em 2021 que Ricardo Martins Pereira 'assumiu' nas redes sociais a relação com Sara Veloso. Ao fazem um 'challenge', Sara Veloso podia ser vista a beijar 'O Arrumadinho'.

Por sua vez, Sara Veloso publicou na mesma altura uma fotografia de ambos, na qual surgiam de costas e a cumplicidade era notória.

