Para muitos a chegada do verão representa a altura ideal para abrandar o ritmo e fugir da rotina e dos horários, dando lugar às tão esperadas e merecidas férias. Verão é, sem dúvida, sinónimo de viagens. Curtas ou longas, dentro ou fora do país é comum surgirem incidentes ou situações inesperadas. Por isso, preparámos uma lista dos itens essenciais e que não se deve esquecer de colocar na sua mala de viagem

Quando vamos de férias, continua a ser importante manter alguns cuidados especiais para zelar pela nossa saúde. E, por isso, além dos documentos de identificação, dos acessórios eletrónicos, dos produtos de higiene e de roupa leve e fresca, deve levar um kit de primeiros socorros com os objetos e medicamentos que poderão salvar o seu dia-a-dia, caso aconteçam pequenos acidentes ou questões de saúde repentinas.

Antes da viagem, é essencial preparar a sua mala com cuidado, o que pode ser uma tarefa desafiante. Para garantir que não se esquece de nada, siga esta lista com 18 itens de saúde que são um must-have para as suas férias em família. Os conselhos são dos especialistas da Bayer.

18 itens essenciais

Luvas descartáveis; Adesivo e ligaduras elásticas; Tesoura pequena; Desinfetante; Gazes esterilizadas; Pensos rápidos de vários tamanhos; Termómetro; Gelo instantâneo; Creme para irritações e queimaduras para cicatrizar a pele; Creme desinfetante e cicatrizante para utilizar em feridas, bolhas e arranhões com risco de infeção; Anti-histamínico para aliviar os sintomas de alergia; Gotas oftálmicas (em doses individuais) para aliviar o olho seco, irritado ou a sensação presença de “grãos de areia”; Anti-inflamatório, analgésico e antipirético para o alívio das dores e da febre; Antiácido para a azia, indigestão ou enfartamento. Antifúngico para o tratamento de fungos; Repelente de insetos para prevenir as picadas; Comprimidos para o enjoo, náuseas e vómitos; Outros medicamentos de acordo com a medicação diária e habitual dos membros da família.

Lembre-se de levar todos estes medicamentos e produtos na sua checklist de viagem.