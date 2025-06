Ricardo Martins Pereira, também conhecido como 'O Arrumadinho' e ex-marido de 'A Pipoca Mais Doce', revelou o sexo do bebé que está para nascer.

A preparar-se para dar as boas-vindas ao primeiro bebé em comum com a atual noiva Sara Veloso, o casal esteve na manhã desta terça-feira, dia 10 de junho, no 'Dois às 10'. E foi no programa que anunciaram que estão à espera de uma menina.

Depois de terem revelado à família e amigos, o casal partilhou a curiosidade com todos no programa das manhãs da TVI e contou também que a menina vai chamar-se Caetana, e irá nascer em meados de outubro.

De recordar que Ricardo Martins Pereira é já pai de Mateus e Benedita, do casamento terminado com Ana Garcia Martins ('A Pipoca Martins'), e de Henrique, o filho mais velho que nasceu de uma relação anterior.