Catarina Siqueira vive uma fase muito especial da sua vida. A atriz, de 35 anos, está grávida pela segunda vez, fruto da relação amorosa com Henrique Carvalho, de 34 anos, neto do consagrado ator Ruy de Carvalho.

No programa das manhãs da TVI, o 'Dois às 10', desta quinta-feira, dia 19 de junho, a atriz e a filha mais velha, Luz, de nove anos (que nasceu da anterior relação com Marco Campos), tiveram direito a um chá de bebé, no qual descobriram o sexo do bebé.

Após rebentarem um balão, conforme poderá pelas imagens do vídeo de seguida, as duas descobrem que vem aí um... menino!

Um momento muito feliz e de grande expectativa, sobretudo para a irmã mais velha...

Antes deste momento, e à conversa com Cristina Ferreira, Luz notou que preferia que fosse um rapaz e que gostaria que este se chamasse Vicente. Já Catarina confessou que preferia uma menina, sobretudo por uma questão de "praticidade".

"A praticidade das coisas acompanha-nos a nós mulheres, então para mim era muito mais prático ser uma rapariga, porque eu tenho tudo lindo de morrer guardado desta miúda", notou.

"Nesta altura do campeonato, na gravidez dela, já andava a arrastar móveis, a pintar o quarto dela, já tinha a cama, já tinha tudo. Agora? Agora quero é trabalhar. Não tenho nada pronto", fez saber, realçando que a gestação já está quase nos cinco meses.

Catarina explicou que havia apenas uma pessoa que já sabia qual era o sexo do bebé: a mãe. Esta manteve segredo, depois da novidade ter sido dada pela médica após um exame de rotina que teve de fazer.

O parto, fez ainda saber, está previsto para o mês de novembro.

Uma vez que é um menino, para além de Vicente, há outros nomes em cima da mesa. Se por um lado o pai queria opções mais incomuns como Gil Vicente, Teodoro ou Teófilo, por outro, Catarina mostrou o seu agrado por Mateus.

A notícia inesperada da gravidez

Catarina Siqueira e Henrique Carvalho revelaram que iriam ter o primeiro filho em comum através de um vídeo que publicaram nas respetivas contas de Instagram e no qual se via uma das ecografias do bebé.

"O mais aceso diário de um apagão", escreveram na legenda da partilha, dado o apagão que tinha afetado o país.

Numa entrevista que deu também ao 'Dois às 10', no passado mês de maio, o casal confessou que o bebé foi planeado, ainda mais porque Henrique sonhava em ser pai.